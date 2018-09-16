مدراء التربية والمدارس مجبرون باستقبال أولياء التلاميذ

شدّد مدير التربية للجزائر وسط، على ضرورة استقبال أولياء التلاميذ من قبل مديري المؤسسات التربوية.وأكد نور الدين خالدي، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأحد، أن هناك مدراء يستقبلون الأولياء بطريقة جيدة وهناك العكس.

وقال خالدي، إن المدراء التربية والمؤسسات مجبرون بالتواصل مع ولي التلميذ، بتعليمات من وزيرة التربية.

ولم ينكر ضيف الحصة نور الدين خالدي،وجود بعض الحالات الشاذة الذي اضطرت فيها وزيرة التربية نورية بن غبريت بالتدخل لحلها.