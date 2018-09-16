إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي

أطلق رجلٌ النار في ساحة المسجد النبوي بالمدينة المنورة في السعودية، ما استدعى تدخلاً من قوات الأمن، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سعودية، الأحد 16 سبتمبر 2018.

وقالت صحيفة «سبق» إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، أطلق النار من مسدس، مشيرةً إلى اعتقاله من قبل قوة أمنية مسؤولة عن أمن المسجد.

وأضافت الصحيفة أن الرجل «مريض نفسي»، وأن إطلاقه النار لم يُصب أحداً بجروح، موضحة أنه تم تسليم الرجل -الذي لم تكشف عن هويته- إلى شرطة المنطقة المركزية في المدينة المنورة؛ لاتخاذ الإجراءات بحقه.