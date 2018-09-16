نجل اللواء خليفة حفتر يستولي على 650 مليون دولار

اتهم فريق من الخبراء تابع للأمم المتحدة نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الكتيبة رقم 106، بالسيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، ونقل ما به من نقود، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، إلى جهة مجهولة.

التقرير أكد أن القوات التي يقودها نجل حفتر استولت على ما قيمته أكثر من 650 مليون دولار، وأن قادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تقاسموا أموال المصرف المركزي الموازي في مدينة بنغازي.

وتحدث التقرير عن اضطرار عدد من مديري المصرف المركزي في بنغازي للسفر خارج البلاد، بعد تعرضهم لضغوط من عسكريين موالين لحفتر، بهدف الحصول على أموال البنك وخطابات ضمان.

التقرير وصف تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي في مدينة البيضاء، بالمتناقضة وغير المكتملة، إذ قال فيها إن أسـباب عدم نشر أصول المصرف الموازي في السنتين الأخيرتين يعود إلى كونه في مرمى نيران الاشتباكات في بنغازي، وتلف الأموال النقدية في خزائنه.