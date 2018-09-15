هكذا يتم تحويل الأموال بين الحسابات دون سحبها في بريد الجزائر

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر الخميس الماضي رسميا خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر دون سحب الرصيد المالي أو ما يعرف بتحويل compte à compte والذي سيكون متاحا على مستوى الشبابيك وعبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية وحتى عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

وفي السياق، أفادت مؤسسة بريد الجزائر في بيان تلقت الشروق نسخة منه بأن هذه الخدمة أطلقت بمناسبة زيارة وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون إلى ولاية بسكرة نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق البيان ذاته، فإن العملية تتم من وخلال تحويل أموال من حساب جاري بريدي نحو حساب آخر وتتم بصفة آنية دون الحاجة لسحب الأموال نقدا، مشيرا إلى أن العملية تم وضع سقف يومي لها.

ويمكن الاستفادة من هذه العملية من خلال التطبيق الذكي لبريد الجزائر “بريدي موب”، وقريبا ستكون متاحة عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية”GAB” وأيضا على مستوى الخدمات المالية على الخط لبريد الجزائر.

ويتم التحويل لكل زبون يتوفر على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر من خلال ملء استمارة معلومات ويتم التحويل في الوقت الآني ويحصل الزبون بموجبه على وصل تحويل.

ويهدف الإجراء لتنويع الخدمات المالية لبريد الجزائر والتقليل من استعمال أموال السوق الموازية أي ما يعرف بـ”الشكارة ” بشكل آمن وفوري حسب البيان.

ولفت بريد الجزائر إلى أنه سجل ما يقارب 14 مليون علمية تحويل للأموال نقدا عبر مكاتبه وهذا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بقيمة 2.5 مليار دينار أي 250 مليار سنتيم.