ولد عباس يعلق على قضية "دراسته مع ميركل" .. وهكذا رحب بالزعيمة الألمانية!

علق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لأول مرة بشكل صريح حول دراسته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث نفى أن يكون قد صرّح بأنه درس مع الزعيمة الألمانية، ورد بالقول: " لم اقل إطلاقا أنني درست مع ميركل يوما وتصريحاتي فهمت خطأ من طرف الصحافيين"

وأضاف ولد عباس في تصريح لـموقع "TSA" قائلا: " أمر غير منطقي أن أكون قد درست مع المستشارة الألمانية ميركل"، لكونه " تخرج من جامعة “لايبتزغ” الألمانية عام 1964"، بينما تخرجت مركيل من ذات المؤسسة سنة 1973، مشيرا إلى “أنه يكفيه شرف الدراسة بنفس الجامعة التي تخرجت منها المستشارة الألمانية، وهي الجامعة التي تعود جذورها إلى 6 قرون و20 سنة”، على حد تعبيره.

واعتبر ولد عباس ” زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ استقلال الجزائر عام 1962″.

وأوضح نفس المتحدث أن زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مرفوقة بوفد من رجال الأعمال، تحمل طابعا استثنائياً على اعتبار أنها “تمثل عملاق الاقتصاد الأوروبي، وهي نادراً ما تزور دول أفريقية لهذا نقول أن محطتها للجزائر ولقاءها الرئيس بوتفليقة تستحق التثمين كونها تدل على حجم علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا”.

وكان ولد عباس قد صرح في إحدى نشاطاته الحزبية انه درس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نفس الجامعة الالمانية لايبتزغ.

وتشرع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة رسمية إلى الجزائر هذا الاثنين تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.