مقري يرفض كتابة الأمازيغية بالحروف اللاتينية

رفض رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، كتابة الأمازيغية بالأحرف اللاتينية، ودعا القائمين على ترقية هذه اللغة، إلى احترام أصالة “تمازيغ”، معتبرا القفز على هذا المعطى لا يخدم هذه اللغة.

وكتب مقري في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي: “المستغربون وأذيال الاستعمار يريدون إلحاق الأمازيغية عنوة باللغة الفرنسية بعيدا كل البعد عن الواقع الثقافي والاجتماعي وعن العلم”.

وقدر رئيس “حمس” في منشوره بأن قرارا من هذا القبيل من شأنه أن يدفع الجزائريين لمقاطعة الأمازيغية، وكتب: “إن الذين يريدون فرض كتابة الأمازيعية بالحرف اللاتيني الغريب عنها، لا يخدمونها، لأن الأغلبية الساحقة من الجزائريين سيقاطعونها لهذا السبب”.

وشدد مقري في منشوره قائلا: “لن نتعامل بأمازيغية لاتينية أبدا، ولا يلوم أحد أحدا عندئد. الأمازيغية أمازيغيتنا. الأمازيغية جزائرية”.

يشار إلى أن الجدل محتدم بين أنصار كتابة الأمازيغية بالحروف اللاتينية، وهناك من يشددون على حتمية كتابة هذه اللغة بالأحرف العربية، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للأكاديمية التي استحدثها الرئيس بوتفليقة بمرسوم، من أجل ترقية الأمازيغية قبل أن تأخذ مكانتها في مختلف مؤسسات الدولة.