تذاكر الكترونية لدخول الملاعب الجزائرية قريبا !!



أكد محمد حطاب وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن أشغال مشروع نموذجي يتعلق بإعداد التذكرة الالكترونية على مستوى ملعب 5 جويلية، ستنطلق خلال الأسابيع القادمة.

وصرح حطاب خلال حفل اختتام البطولة الإفريقية للتنس لأقل من 14 سنة بنادي باش جرح بالجزائر العاصمة: ''العملية على أبواب الانطلاق وهي ليست مجرد أفكار بل ستجسد على أرض الواقع.

سنشرع في ذلك من خلال مشروع نموذجي في نهاية الشهر القادم بملعب 5 جويلية.

وستتم هذه العملية بالتنسيق مع مؤسسة الانجازات الالكترونية لوزارة الدفاع الوطني.

كما أكد الوزير أن المشاريع الرياضية في قيد الانجاز على غرار ملاعب براقي وتيزي وزو ستعرف عصرنة على مستوى التسيير.

وأضاف الرجل الأول على مستوى وزارة الشباب والرياضة:''كل المشاريع الرياضية في طريق الانجاز والتي خصصت لها أغلفة مالية كبيرة ستعرف عصرنة من حيث التسيير. المشاريع ستكون ذكية من خلال توفير الأنترنيت، التذاكر الإلكترونية والفضاءات الخضراء''.

قبل أن يختتم حديثه: ''هذه العملية ستكون لها تأثير كبير على المستعملين خاصة في المباريات الهامة.

على سبيل المثال، الفراغ الذي يعيشه المناصر منذ دخول الملعب إلى بداية اللقاء قد ينعكس سلبا على سلوكه ولكن بمجرد توفير هذه

الخدمات من حيث الاستقبال، الخدمات وشبكة الاتصال، ستجعل المتواجدين في الملعب يستعملونها بالطريقة الايجابية''.