سياسة شراء السلم الإجتماعي خطر على الجزائر

قال رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالبرلمان أحمد صادوق بأن حزبه لن يشارك في أية حكومة قادمة ما لم تكن حكومة توافق وطني مردفا في لقاء أمام جمع من مناضلي الحركة اليوم بقاعة دار الشباب في قصر البخاري جنوبي المدية : "لقد آل التوافق الوطني الذي بادرت به الحركة إلى آخر مراحله ،والكرة ملقاة في مرمى الذين قمنا بتبليغه لهم ،وعلى الذين يتساءلون عن مدى نجاحه من عدمه توجيه السؤال إلى الذين تم عرضه عليهم".

واعتبر المتحدث أن حركته قد أدت واجبها السياسي وأكثر من خلال مبادرة التوافق الوطني التي جاءت في وقتها وفي أدق الظروف حيال الوضع الخطير الذي بات عليه مستقبل الجزائر حسب تقييمه ،من هشاشة في اقتصادها، وتيهان في سياستها،وتشرذم في مفاصلها الاجتماعية، مكيفا ذلك بالتمادي بحلول ظرفية حفاظا على إستقرار مشوه. وقال " إن سياسة شراء السلم الإجتماعي المعتمدة من قبل السلطة باتت خطرا على مستقبل الجزائر،ويتجلى ذلك في استقالة الشعب عن المشهد السياسي المتأزم للبلاد،وقد أصبح عجزها الإقتصادي لا يقل عن 10 ملايير دولار سنويا نتاج التبعية المتواصلة لمداخيل النفط والمحروقات وهو ما تتفق عليه النخب السياسية، معارضة وموالاة ".

وحث المتحدث مناضلي حزبه على إضفاء دماء متجددة أمام مباردة التوافق على جميع المستويات المحلية،أثناء تجديد الهياكل القاعدية للحركة،والتصدي لمنطق الإستقالة السياسية للجماهير،التي آعتبرها مدبرة وممنهجة من خلال جعل التزوير في المواعيد الإنتخابية أمرا واقعا مشينا ومحبطا لآمال الناخب من خلال ما أسماه " الديموقراطية الآمنة".التي إتخذتها السلطة نهجا كما قال.

" هناك اتفاق في التشخيص لوضع البلاد بين الأحزاب السياسية معارضة وموالاة لكنه ليس إجماعا سياسيا من حيث إقتراح الحلول والآليات،فالشعب أصبح رهينة منطق الطمع في كل شيئ يأتيه من الدولة" يقول رئيس كتلة حزب حمس في البرلمان،مضيفا أن هشاشة الوضع الجزائري، سمح بالتجرأ الإقليمي على تدبير مكائد المساس بأمن وحدود الجزائر،كإستهدافها بمحاولات إغراق في وحل جحافل الهجرة السرية،واستهداف معالمها الاجتماعية الديموغرافية بستة ملايين مهاجر إفريقي في مكيدة سياسية ومخطط جيوإستراتيجي عدواني .

وبشأن الإستحقاقات الرئاسية والبرلمانية القادمة قال المتحدث: "لايمكن للرئيس القادم للجزائر وعقباه برلمان 2022 سوى أن يكونا توافقيين وإلا لن ينجح الرئيس ولا البرلمان في مهمتيهما وممارسة صلاحياتهما الواسعة في مواجهة التحديات الماثلة أمام الدولة".