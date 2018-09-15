لن يتم حذف أي مشهد من فيلم العربي بن مهيدي

قال بشير درايس انه التقي رفقة مساعديه مع أعضاء لجنة وزارة المجاهدين لمناقشة محتوى فيلم العربي بن مهدي، وأضاف درايس في منشور له الجمعة على صفحته على فايس بوك أن اللقاء استغرق أربع ساعات تميز بالودية والتعاون بين الأطراف.

وأضاف بشير درايس ان اللقاء الذي جمعه مع أعضاء لجنة المشاهدة التابعة لوزارة المجاهدين تميز بنقاش صريح ومباشر، واتضح أن هناك سوء تفاهم حول الكثير من التحفظات التي قدمتها اللجنة، كشف درايس انه تت مناقشة الفيلم لقطة بلقطة، حيث دافع عن محتوى عمله، وبرهن على ما جاء فيه، وقد بدا أعضاء اللجنة متفهمون متعاونون مع المخرج وطاقم الفيلم.

وكشف درايس انه لم يقدم أي تنازلات بشأن اللقطات محل النقاش ولم يتم حذف أي مشهد من الفيلم.

وأضاف درايس انه وطاقمه كان متفهما بشأن بعض الأخطاء الصغيرة البسيطة المتعلقة بالتواريخ والمراجع التاريخية والتي تسربت بالخطأ والتي تم تصحيحها في النسخة النهائية للفيلم والتي سيتم مشاهدتها رفقة أعضاء اللجنة الأحد المقبل.

وقال بشير درايس على أن المشاهد المحرجة” والتي كانت محل الخلاف، اعترف الأعضاء بصحتها التاريخية، وأضاف درايس انه “يأمل أن يقنعهم لقبولها كما هي، لأنه لن يقدم أي تنازلات ولن يتم حذف أي لقطة”، وقال درايس انه متفائل ن محادثاته مع أعضاء لجنة المشاهدة لوزارة المجاهدين.