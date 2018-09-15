عطال يخطف الأضواء في فرنسا

خطف المدافع الجزائري في صفوف نادي نيس الفرنسي يوسف عطال الأضواء ليلة السبت، بعدما ساهم بشكل في فوز فريقه نيس الفرنسي (2/1) على الضيف فريق رين برسم الجولة الـ5 من الدوري الفرنسي.

ورغم دخوله المباراة في الدقيقة 62، إلا أن عطال نجح في إعطاء نفس جديد لفريقه الذي كان متخلفا في النتيجة منذ الدقيقة 58، حيث تمكن نيس في ظرف أقل من ربع ساعة من خطف الفوز بفضل هدفي سانت مكسيميم (د77) وليس ميلو (د89).

ولقي عطال إشادة كبيرة من مدربه الفرنسي باتريك فييرا، الذي امتدح مردوده عقب المباراة والإضافة التي قدمها منذ دخوله وساهمت في تسجيل أول فوز لنيس على ميدانه.

وكان زميل عطال في نيس، النجم البرازيلي دانتي بونفيم كوستا سانتوس المتوّج مع بايرن ميونيخ الألماني بكأس رابطة أبطال أوروبا في 2013، امتدح عطال الجمعة بشكل واسع، حيث قال عنه انه يلعب الكرة بالغريزة.

وقال دانتي في تصريح نقلته صحيفة “نيس ماتان” (صباح نيس)، الجمعة:”عطال يلعب الكرة وكأنه في الحي، لقد لاحظت عليه منذ أول حصة تدريبية معنا أنه يداعب الكرة بعفوية، وكرة القدم تسكن قلبه ويمارسها بالغريزة، وهي صفات رائعة يمتاز بها”.

ويشار إلى أن مواجهة نيس ورين عرفت مشاركة جزائريين آخرين في تشكيلة الفريق الزائر رين، وهما المدافعان رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى من الدفاع ومهدي زفان فغي الجهة اليمنى من الدفاع.