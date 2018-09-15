فيديو ...تراجع طفيف لأسعار سيارات " ماد ان بلادي" في " تيجلابين" و الطلب يزداد على " القديم "

تعرف أسواق السيارات المستعملة توجها نحو إقتناء السيارات القديمة و تلك التي يبلغ سعرها اقل من 100 مليون سنتيم وفق ما لا حظه ناشطون في سوق تجلابين للمركبات المستعملة .و على النقيض تماما شهدت الأسواق تراجعا في الطلب على السيارات الجديدة لا سيما السيارات المركبة محليا و هو ما ادى الى تراجع اسعارها نسبيا .

و يعرف السوق طلبا على سيارات من بيجو "206" و " كيو كيو" و بيكانتو" – الطراز القديم - و هي السيارات تقع قيمتها ضمن الفئة السعرية الأقل من 100 مليون سنتيم .

و يفسر ذلك غالبا في حاجة الموظفين من ذوي الدخل المتوسط و المحدود الى إقتناء سيارات بعد إنتهاء موسم العطل .

و توضح العروض المقدمة لأصحاب السيارات الجديدة تراجعا طفيفا للأسعار حيث قدم لسيارة هيونداي "اي 10" سنة 2018 سعرا يناهز الـ 161 في حين ان هيونداي "اي 20" سنة 2018 مزودة بعلبة تروس اوتوماتكية 185 مليون سنتيم و لايبتعد هذا السعر كثيرا عن ذلك الذي عرض على سيارة " إيبيزا" الجديدة 2018 و الذي يبلغ 186 مليون سنتيم و الذي يسلغ سعر النسخة الرياضية منها "fr" 225 مليون سنتيم.

في المقابل بلغت قيمة العروض التي قدمت لسيارة من نوع كيا "بيكانتو" 2018 تشطيب رياضي "GT LINE" 180 مليون سنتيم أما النسخة العادية لسنة 2018 كاملة التجهيزات فبلغت 168 مليون سنتيم .

و بالنسبة لسيارات رونو – داسيا فقد بلغ سعر داسيا " ستيبواي " 172 مليون سنتيم بالنسبة لمحرك "بنزين سعة 1.6 لتر" و 196 مليون سنتيم بالنسبة لمحرك الديزل " dci سعة 1.5لتر "

و في السيارات القديمة تم تقديم عروض لسيارات على غرار ديهاتسو "التو" بـ 68 مليون سنتيم شيفروليه "سبارك 2010" بـ 86 مليون