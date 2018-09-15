الفنان جمال علام في ذمة الله

توفي الفنان الجزائري الكبير جمال علام اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض ، بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 71 سنة.

وكان للفنان جمال علام الذي تخرج من معهد الموسيقى ببجاية غداة الاستقلال مشوار فني طويل سواء داخل البلاد أو خارجها.

وهو من مواليد 1947 بولاية بجاية. يعتبر من أهم أعلام الموسيقى الأمازيغية الجزائرية وواحد من أعمدة الموسيقى الجزائرية الحديثة.

أغلب أغاني جمال علام بالأمازيغية القبائلية وإلى جانبها عدة أغاني بالعربية.

وتتميز أغاني جمال علام بالتوزيع المبتكر المنفتح على موسيقى العالم وباستعمال آلات موسيقية كثيرة وبالتجديد والتجريب والتنويع الشديد حتى في الألبوم الواحد كما تتفرد بالألحان الأصلية المتميزة.

ويتكامل هذا الإتقان الموسيقي مع الكلمات الملتزمة بقضايا وقيم عديدة مثل التسامح والحرية والعدالة والمحبة والأصالة والنضال ومعاناة المهاجرين والاعتزاز بالتراث والهوية.