العثور على الطفلين مهدي ويونس المختفين منذ 4 أيام بالعاصمة

تم العثور، صبيحة اليوم السبت، على الطفلين، مهدي ويونس القاطنين بحي 668 مسكن ببلدية هراوة بالعاصمة.الطفلين اختفيا من أربعة أيام اين استقبلا الحافلة من العاصمة وصولا إلى دائرة سلالة العذاورة شرقي المدية في الحدود مع دائرة المسيلة، اين قضى ليلتين في العراء.

عثر عليهما احد المواطنين في اليوم الثالث وقام بايواءهما ليلة أمس واتصل بمصالح الدرك الوطني وهما في صحة جيدة، وفي انتظار تسليمهما إلى عائلاتهم الموجودين حاليا بنفس الدائرة.

وأدى إختفاء الطفلين إلى خلق حالة من هلع والخوف،لدى الأولياء الذين أصبحوا يأخذون اولادهم ويرجهونهم من المدرسة في كل مرة.