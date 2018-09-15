غوارديولا يبعد محرز عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة فولهام

إستبعد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة فولهام ظهيرة اليوم السبت.ويستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام في إطار الجولة الخامسية من البريمرليغ بحثا عن تحقيق الإنتصار الرابع هذا الموسم .

التشكيلة الأساسية للسيتي:

أنديرسون، والكر، ديلف، لابورت، أوتاماندي، فيرناندينو، سيلفا، بيرناندو، ساني، ستيرلينغ، أغويرو.

دكة البدلاء:

موريس، ستونز، غاندوغان، محرز، خيسوس، زينشينكو، فودن.