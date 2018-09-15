بن غبريت: أكثر من نصف عمال قطاع التربية ستمسهم الزيادات الجديدة في الأجور

كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، إن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، عرف نموا كبيرا، خاصة بعد الوصول إلى 44 ولاية تدرس فيها هذه اللغة.

وقالت وزيرة التربية، خلال نزولها ضيفة على منتدى المجاهد، اليوم، أن عدد الولايات التي تدرس فيها الأمازيغية ارتفع من 11 ولاية إلى 44 ولاية خلال هذا الموسم الدراسي، مؤكدة أن الوصول إلى تحقيق مدرسة ذات جودة يتطلب من الجميع التجند والالتزام.

من جهة أخرى، أفادت بن غبريت أن مصالحها الوزارية بصدد إنجاز مخطط لمكافحة التسرب المدرسي، وذلك بالتنسيق مع كل من المعهد الوطني لمكافحة الأمية،بالإضافة إلى المرصد الوطني للتربية والتكوين والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد.

وأرجعت الوزيرة حالات الاكتظاظ في الأقسام التربوية، خاصة في المدارس الابتدائية إلى حالات الرسوب الكثيرة، وتأخر تسليم المؤسسات التربوية الجديدة.

وبخصوص الزيادات في الأجور التي سيشهدها القطاع هذا العام، أكدت الوزيرة أن أكثر من نصف عمال القطاع ستمسهم الزيادة.