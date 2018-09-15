تيارت تمثل الجزائر والعرب في منافستين عالميتين للحساب الذهني بألمانيا

يستعد البطلان الجزائريان حكيم بلواد ووليد هني، من ولاية تيارت للمشاركة في منافستين دوليتين ستشهدهما ألمانيا خلال شهر سبتمبر الجاري، ويتعلق الأمر بكأس العالم للحساب الذهني والبطولة العالمية للأشبال في الحساب الذهني.المنافستان ستقامان تباعا بين 21 و24 سبتمبر بالنسبة للبطولة و28 و30 سبتمبر بالنسبة للكأس، وينتظر أن يكون خلالها كل مترشح من الجزائريين بين 30 متنافسا في الأولى و40 في الثانية، حيث سيكون وليد وخاله حكيم في مواجهة آلات حساب بشرية كثير منها بسمعة دولية.

وليد هني، 15 سنة، الذي انتقل إلى السنة الأولى ثانوي هذا العام حطم الرقم القياسي العربي في اختبار حساب اليوم الموافق والرقم القياسي العربي في الأرقام العشوائية وحاصل على العديد من الميداليات عربيا ووطنيا، حيث تألق في الطبعة السابعة للبطولة العربية للذاكرة المنظمة في الجزائر في مارس 2018 وقبلها السادسة في تركيا في نوفمبر 2017.

أما المشارك الثاني فهو حكيم بلواد، طبيب عام في القطاع العمومي، صاحب ملكية فكرية لمعادلة حساب اليوم الموافق ومحطم للرقم القياسي العربي في اختبار اليوم الموافق لثلاث مرات متتالية، حاصل على الرتبة الثالثة عربيا في البطولة العربية للذاكرة سنة 2017 والمرتبة الثانية وطنيا في البطولة العربية للذاكرة سنة 2018.

للدكتور حكيم بلواد، شهرة وطنية وعربية كمدرب معتمد ومؤسس فريق الأمل للذاكرة وهو مجموعة من المهتمين بتطوير الذاكرة والحساب الذهني على الخصوص من مختلف الأعمار عبر الوطن.

هذا، وتضع مؤسسة البطولة العربية للذاكرة والعديد من مدارس الذاكرة في الجزائر والعالم العربي آمالا عريضة على الثنائي الجزائري الذي سيكون ممثلا للبلاد وللعرب جميعا ولإفريقيا في عدد من الاختبارات المبرمجة في البطولتين.