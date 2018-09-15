مسلسل هروب الرياضيين الجزائريين يتواصل في أوروبا

تفاجأت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة التي أقامت تربصا إعداديا في سلوفينيا بفرار اللاعب لزهر لعناني من مقر إقامة المنتخب، قبل اختتام التربص الذي يقيمه “الخضر” هناك، حيث أكدت تقارير إعلامية أجنبية أن لزهر لعناني، البالغ من العمر 18 عاما، خطط للهروب إلى ألمانيا عبر المجر، رفقة زميلين له في التشكيلة الوطنية، قبل أن يتراجع الثنائي عن الخطوة، ليفر لعناني بمفرده، كما قالت ذات المصادر الإعلامية إن الاتحاد الجزائري لكرة اليد رفض إعلان الخبر، وربط اتصالات حثيثة لإعادة اللاعب.

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة قد شرع في ثاني تربص له بالعاصمة السلوفينية “ليوبليانا” بعد تربص زرالدة تحضيرا للبطولة الإفريقية الـ 14 المقررة في مدينة مراكش، حيث برمج الطاقم الفني الذي يقودة عبد الله فاتح مولاي تربصا في سلوفينيا من الـ 4 سبتمبر إلى الـ 12 من ذات الشهر، علما أن البطولة الإفريقية التي ستدوم لأسبوع كامل تنطلق اليوم في مراكش المغربية.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرياضيون الجزائريون بهذا التصرف خلال التربصات التي تقام في أوروبا، حيث سبق قبل 7 سنوات وأن قام وفد الكرة الحديدية بذات التصرف في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة على عدائين من المنتخب الوطني الجامعي للعدو الريفي في مطار سويسرا.

جدير ذكره أن ظاهرة الفرار المتكرر للرياضيين الجزائريين في العشرية الأخيرة، وبالخصوص في أوروبا بعد انتهاء تربصاتهم ومنافساتهم، دفع بإعلان سفارات فضاء “شنغن” إعادة النظر في منح التأشيرات للرياضيين الجزائريين، والتي قد تصل إلى حد التوقف عن منحها للبعض بسبب التلاعبات.