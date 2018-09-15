(صور).. مواطنون يحتشدون بورقلة تنديدا بالتهميش ويطالبون بالتنمية والحق في الشغل

نظم الآلاف من مواطني ولاية ورقلة، صبيحة اليوم، وقفة احتجاجية بالساحة الرئيسية للمدينة وذلك للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وناشد المحتجون السلطات العليا بضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الامكانيات لحياة كريمة لدى أبناء الجنوب، من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية والسكن وخلق فرص عمل حقيقية لشباب الولاية، عكس ماتعرفه العملية حاليا من بيروقراطية ومحسوبية، كما ردد المحتشدون شعارات وهتافات تندد بالتهميش الذي تعاني منه الولاية البترولية، مطالبين بتنمية حقيقة ومستدامة وبعيدة عن الوعود الكاذبة.

هذا وعرفت الوقفة الاحتجاجية تنظيما محكما وأخذت طابعا سلميا وحضاريا ولم تحدث فيها أية انزلاقات أو فوضى.