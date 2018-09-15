ميهوبي يقع في فخ 'إشاعة" متداولة عن العالم الجزائري بن عبيد !

يبدو أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، لا يكلف نفسه عناء التحقق من الأخبار المتداولة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر ميهوبي تغريدة عبر حسابه على تويتر هنأ فيها البروفيسور الجزائري لويس بن عبيد الذي فاز بجائزة نوبل للطب للمرة الثانية حسب الوزير جاء فيها " مرّة أخرى يفرض العالم الجزائري المختص في طبّ الأعصاب البروفيسور #عليم لويس بن عبيد اسمه كواحد من كبار الباحثين في مجال يتسم بالتعقيد، حيث نال جائزة الطب الأمريكية "نوبل أمريكا" هذه السنة، ولثاني مرة في مساره. كل التهاني للعبقرية الجزائرية المبدعة ومزيدا من التألق العلمي لعليم".

وكان البروفيسور لويس بن عبيد قد فاز بجائزة نوبل للطب في نسختها الأمريكية مناصفة مع عالم أمريكي آخر في جويلية 2016.

ورغم أن التهنئة الصادرة من قبل وزير الثقافة للبروفيسور بن عبيد، لفتة حسنة، إلا أن تعاطي عضو من أعضاء الحكومة الجزائرية مع أخبار مغلوطة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، يعطي صورة سيئة للحكومة.