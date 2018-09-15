شاهد...براهيمي يبصم على أول تمريرة حاسمة

بصم المهاجم الدولي الجزائري وقائد الخضر ياسين براهيمي على أول تمريرة حاسمة له في الموسم الكروي الجديد مع فريقه بورتو البرتغالي.

وكان براهيمي الذي شارك منذ الدقيقة 60 من عمر مواجهة كأس البرتغال أمام فريق شافس، أعطى نفسا هجوميا لفريقه ونجح في تقديم كرة حاسمة لزميله هيرناني في الدقيقة 74 الذي سجل هدف السبق لبورتو والأول له في الموسم.

ولم يدم تقدم فريق بورتو سوى 10 دقائق قبل أن يتمكن هجوم فريق شافس من تعديل النتيجة (1/1)، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها اللقاء وهو ما يعد تعثر لبراهيمي ورفقائه كونهم لعبوا على أرضية ميدانهم.

براهيمي الذي يعد أغلى لاعب في الدوري البرتغالي حسب مؤسسة “كي بي أم جي” المختصة في الإحصاءات وتحليل قيمة اللاعبين، نجح في أول تمريرة حاسمة له، بعدما سبق له توقيع ثلاثة أهداف منذ انطلاق الموسم في جميع المسابقات.