نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية مرتقبة اليوم على هذه الولايات

أعلنت خريطة اليقظة المنشورة على موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، السبت، عن أمطار رعدية مرتبقة على عدة ولايات شرق الوطن.

وحذّرت نشرية للديوان، من استمرار الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وقالت أن الولايات المعنية، هي تبسة، خنشلة، وأم البواقي.

وكانت التقلبات الجوية، خلال هذا الأسبوع، قد خلّفت أمطار طوفانية بالناحية الشرقية للوطن، حيث شهدت ولاية تبسة، الأربعاء المنصرم، هطول أمطار رعدية طوفانية خلفت خسائر مادية على مستوى السيارات التي جرفتها الفيضانات.