حقيقة إزالة "الجزائر" من شوارع بغداد

نفى عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إزالة اسم الجزائر ووهران من ساحات وشوارع في العاصمة بغداد، ردا على هتافات مشجعين جزائريين مؤيدة لصدام حسين خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي البلدين.

ونقلت "روسيا اليوم عن الربيعي قوله: إن "مجلس محافظة بغداد لم يغير ولن يقرر تغيير تسمية أي ساحة أو شارع يحمل اسم الجزائر أو إحدى محافظاتها، مضيفا إن مجموعة صغيرة من المشجعين لا تمثل الرأي العام الجزائري، كما أن العراق دولة تتعامل بطريقة مؤسساتية ولا يمكن أن تتأثر ببعض الهتافات أو الأقاويل التي لا تخلق التواصل بين البلدين".

وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن تغيير ساحة وهران في حي مدينة الصدر شرقي بغداد، إلى ساحة الصقور نسبة لنادي القوة الجوية، وتغيير شارع الجزائر في حي مدينة الحرية غربي العاصمة إلى اسم آخر.