بالفيديو والصور.. تدشين “ساحة أودان” بفرنسا في يوم الإنسانية

تم اليوم الجمعة افتتاح ساحة “موريس أودان” بفرنسا وهذا في اليوم المصدف ليوم الانسانية بالبلد.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمسؤولية الاستعمار الفرنسي عن اختفاء موريس أودان المناضل الفرنسي الذي دافع عن استقلال الجزائر العام 1957.

وقام الاستعمار الفرنسي بتوقيف المناضل “موريس أودان” المتخصص في الرياضيات والاستاذ المساعد في جامعة الجزائر في منزله في بالجزائر العاصمة في جوان 1957

حيث تعرض للتعذيب في أحد أحياء المدينة.

وبعد عشرة ايام، تبلغت زوجته جوزيت رسميا بأن زوجها فر خلال عملية نقله.

لكن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند أكد في 2014 أن “أودان لم يفر” بل “قضى خلال اعتقاله”.