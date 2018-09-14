الوفاق يفوز على الوداد البيضاوي بهدف يتيم

نجح نادي وفاق سطيف في تحقيق الفوز على نضيفه الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.وكان الشوط الاول من المباراة قد إنتهى لصالح وفاق سطيف بهدف دون رد من توقيع داودي في الدقيقة الـ16، بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

ومن المنتظر أن يخوض ممثل الجزائر في المنافسة الإفريقية لقاء العودة يوم 21 سبتمبر المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.