"اطبع نقودا".. خطة ترامب للقضاء على الديون الأميركية

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كبير مستشاريه الاقتصاديين، العام الماضي، طباعة المزيد من الأموال للمساعدة في القضاء على الديون العامة.

وجاء في مقتطفات من كتاب وودورد الجديد (الخوف: ترامب في البيت الأبيض)، نشرها موقع "بيزنس إنسايدر"، أن المستشار الاقتصادي السابق، غاري كوهن، أخبر ترامب باحتمالية أن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة، خلال فترة ولايته الأولى، وقال ترامب ردا على ذلك: "ينبغي علينا فقط أن نقترض الكثير من الأموال، ونحتفظ بها، ثم نبيعها لكسب المزيد".

وأصيب كوهن بـ"الذهول" من رد ترامب، الذي ينم عن "عدم فهم أساسي" بشأن الدين العام الأمريكي.

ثم أكمل ترامب، المنتخب حديثا آنذاك بعدما وعد بمحو الديون الأمريكية في غضون ثماني سنوات، في محاولة منه لتقديم حل، قائلا: "فقط قم بتشغيل المطابع - اطبع نقودا".

وكتب وودورد أن كوهن اضطر بعد ذلك لشرح كيف يمكن أن تؤدي طباعة النقود إلى التضخم، الأمر الذي يكون كارثيا على الاقتصاد المالي للولايات المتحدة.

وكتب وودورد "كان من الواضح أن ترامب لم يفهم الطريقة التي تعمل بها الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أقدمت بداية السنة الجارية على طباعة الأموال من أجل مواجهة الازمة الاقتصادية، أو ما عرف باسم "التمويل غير التقليدي"، وهي الخطة التي قدمها الوزير الاول أحمد أويحيى، وشرع فعليا في تنفيذها.

ووصلت قيمة الأموال المطبوعة في الجزائر،بعد تطبيق خيار التمويل غير التقليدي الى نحو 3.585 مليار دينار،وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي الفارط، حسبما أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49.