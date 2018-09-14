وصول جثمان رشيد طه إلى منزله العائلي بـ “سيڤ” ولاية معسكر

وصل منذ لحظات من الآن من يوم الجمعة، جثمان الفقيد الفنان رشيد طه، إلى منزله العائلي بمدينة سيق ولاية معسكر.

حيث تم نقل جثمانه سهرة أمس الخميس من باريس إلى مطار وهران، قبل أن ينقل صباح اليوم إلى مسقط رأسه بسيق، ليوارى الثرى في المدينة التي ولد فيها.

وحضر عدد غفير من أفراد عائلته، من اجل إلقاء النظرة الاخيرة عليه، قبل دفنه، كما حضرت بعض الوجوه الفنية المحلية.

وكان مغني “الروك” الجزائرين رشيد طه، قد وافته المنية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بمنزله في باريس إثر سكتة قلبية.