توقيف داعم للإرهاب وإحباط محاولة هجرة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيزي وزو.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 سبتمبر 2018، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيزي وزو.

وأضاف ذات البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثمانية (08) منقبين عن الذهب وحجزت شاحنة و(04) أجهزة كشف عن المعادن و(07) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بكل من باتنة وخنشلة وتيزي وزو (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة و(43) قنطار من أوراق التبغ. فيما تم حجز (7273) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وغليزان.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بعين تموشنت محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي. كما تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وغرداية و ورقلة وتلمسان.