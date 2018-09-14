انجيلا ميركل في زيارة رسمية الى الجزائر الاثنين

تحل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاثنين بالجزائر في اطار زيارة عمل رسمية من الرئيس بوتفليقة.

وتعد الزيارة هذه الثانية لميركل بعد تلك التي أدتها سنة 2008 إلى الجزائر واكتسا طابعا اقتصاديا.

وستستقبل المستشارة الألمانية من طرف الرئيس بوتفليقة كما ستجري محادثات مع الوزير الأول أحمد اويحيى.

وخلال مهمتها في الجزائر ستنشط ندوة صحفية مشتركة مع أويحيى تتطرق خلالها الى مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الالمانية.

وستشكل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمانيا وتعزز محاور الشراكة من أجل علاقة ثنائية مكثفة اقتصاديا.

للتذكير فان عدة فروع صناعية تهم المؤسسات الالمانية خصوصا الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة و الكيمياء

والصناعة الصيدلانية.

ففي فرع الميكانيكي تربط شراكات عدة بين الجزائر و ألمانيا على غرار صناعة سيارات من علامة مرسيديس-بينز بالجزائر بين المجمع الالماني ديملير (الشركة الأم لمرسيدس-بينز) والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني والمجمع الاماراتي آبار.