مبولحي يصنع الحدث في السعودية !

تألق مبولحي يوم أمس في مباراة فريقه “الإتفاق” ضد “الباطن” والتي انتهت بفوز “الاتفاق” 3-2، لم يمر مرور الكرام، حيث أصبح “الرايس” حديث العام والخاص في السعودية.

الأداء الخرافي الذي قدمه “مبولحي” أكد مقولة “الحارس نصف الفريق” حسب ما نشرته جماهير “الاتفاق” في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

فالحارس الجزائري أكد أنه الحارس الرقم واحد في الدوري السعودي على حد اعتبار العديد من النقاد والمحللين.

ليواصل بذلك نجم الخضر سرقة الأضواء من اللاعبين ويؤكد مرة أخرى على قيمته الفنية.