أمن قسنطينة يحرر فتاة من مختطفيها

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري لولاية قسنطينة، من تحرير فتاة من مختطفيها، وتوقيف المتورطين البالغين من العمر 22 سنة و24 سنة ذوي سوابق عدلية.

وحسب بيان لخلية الاتصال العامة لأمن ولاية قسنطينة، وقائع القضية تعود لأمسية أول أمس، حينما تلقت ذات المصالح في حدود الساعة الثالثة زوالا بلاغ من أحد المواطنين.

مفاده قيام شخصين على متن سيارة “رونو اكسبريس”، بإختطاف فتاة تحت طائلة التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بحي سيدي مبروك بقسنطينة .

وبعد التحريات تم توقيف أصحاب المركبة وبحوزتهما السلاح الأبيض و تم تحرير الفتاة التي عثر عليها بالصندوق الخلفي للسيارة .

ليتم إحالة المتهمين على مصلحة الشرطة لإستكمال الإجراءات القانونية ، ومن ثمة على النيابة العامة .