مجمّع “متيجي” يوقّع شراكة لعرض منتجاته في السوق الأمريكية

وقعت سبع مؤسسات جزائرية تعمل في مجالات الصناعة والصناعة الغذائية والإلكترونيك، منها مجمع “متيجي” بواشنطن جملة من العقود في خطوة أولى تهدف إلى عرض منتجاتها في السوق الأمريكية.

وقد وقع كل من سفينة من مجمع متيجي ومجمع كوندور ومطاحن اعمر بن اعمر وفاديركو وموساوي للصناعة وإنوتيس وشركة الخمور الكبرى للغرب الجزائري بالأحرف الأولى مذكرة تفاهم مع مؤسسة نيويورك ميديا سلوشن المتخصصة في البيع على الإنترنت بالولايات المتحدة.

ووُقعت الاتفاقات على هامش أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير التجارة سعيد جلاب ورئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اسماعيل شيخون.

وأوضح شيخون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بموجب هذه الاتفاقات ستقدم مؤسسة نيو ميديا سلوشن خدماتها التسويقية لهذه المؤسسات للترويج لمنتجاتها بالسوق الأمريكية، وتمتلك هذه المؤسسة أرضية على الإنترنت تربط المصدرين والممونين الدوليين بالموزعين الأمريكيين.

وأشار شيخون إلى أن الأمر يتعلق بخطوة ستتبناها المؤسسات الجزائرية الأخرى الراغبة في التصدير نحو الولايات المتحدة، وللتعريف أكثر بمنتجاتها وقعت المؤسسات السبعة اتفاقات أخرى مع مكتب الأعمال الأمريكي غابرييل جي كريستيان وشركاؤه من شأنها أن تتيح لها امتلاك مستودعات جمركية ببالتيمور الأمريكية لتخزين سلعها.

وأضاف شيخون أنه في المرحلة القادمة يلتزم مكتب الأعمال بإنشاء مستودع للتخزين سيطلق عليه اسم “دار الجزائر” وكذا قاعة عرض وعرض منتجات جزائرية.