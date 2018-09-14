الرئيس بوتفليقة يتحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، السيد ايمانويل ماكرون، حول العلاقات الثنائية “التي تتميز بختم الشراكة الإستراتيجية” و كذا حول الوضع في مالي و ليبيا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.و جاء في البيان أن هذا التبادل “الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور القائمة بين رئيسي البلدين، قد تمحور حول العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تتميز بختم الشراكة الإستراتيجية في جميع الميادين و كذا حول الوضع في المنطقة، لاسيما في ليبيا و مالي”.