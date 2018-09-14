سفير فرنسا بالجزائر يشيد بإحترافية الشرطة الجزائرية

أشاد سفير فرنسا بالجزائر، كزافي دريونكور، بالتجربة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

لدى حلوله ضيفا على المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، أمس الخميس، بمقر ديوان المديرية العامة للأمن الوطني.

وتباحث الطرفان، سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في مختلف الميادين، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب والخبرات بينهما.

خصوصا في مجال التدريب الشرطي المتخصص، و دوره في تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة.