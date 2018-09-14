اختفاء طفلين في ظروف غامضة بهراوة

اختفى طفلين منذ صباح يوم الأربعاء، يبلغان من العمر 14 سنة والآخر 12 سنة في ظروف غامضة ، القاطنان بحي 668 مسكن ببلدية هراوة بالعاصمة .

وحسب ما أكده خال الطفل المختفي “رحماني مهدي” في إتصال مع” النهار” ، اليوم الجمعة، أن ابن شقيقته خرج صباح يوم الأربعاء، رفقة صديقه “يونس” متجهان للمدرسة ومن ذلك اليوم لم يظهر لهما أي أثر.

وأضاف المتحدث أنهم قاموا بإيداع بلاغ لدى مصالح الأمن والدرك الوطني .

ويستمر سيناريو اختفاء الأطفال في ظروف غامضة في الأونة الأخيرة، مما أدى إلى خلق حالة هلع وخوف لدى الأولياء .