بالفيديو..هكذا يتم حساب نصاب زكاة المال

تعتبر الزكاة الركن الثالث من أركان الأسلام أوجبها الله على من بلغ النصاب المحدد والمعروف والذي تقدره وزارة الشؤون الدينية كل سنة بحسب الذهب .

وقدم الإمام يحي صاري إمام عضو جمعية العلماء المسلمين، خلال استضافته في قناة “النهار” طريقة حساب نصاب زكاة المال، وعلى من تجب الزكاة وكل الشروط المتعلقة بها حسب ما ورد في الفيديو أدناه.

للإشارة، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1440 هجرية قدر بخمسمائة وإثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري، “500 .552 دينار”.