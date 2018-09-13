ماكرون يقرر فتح جزء من أرشيف حرب الجزائر

سيفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرشيف حرب الجزائر، إلى جانب اعترافه بحالة المناضل الشيوعي موريس أودان، حيث ينتظر أن يميط اللثام عن آلاف الحالات للمفقودين الفرنسيين والجزائريين، كما ناشد الرئيس الفرنسي من الشهود إثراء هذا الأرشيف، بحسب ما كتبت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس 13 سبتمبر.

وبهذا الإعلان سيكون ارشيف حرب الجزائر في متناول الجميع، سواء المؤرخين أو العائلات، لا سيما المعنيين بحالات الاختفاء.

وأعلن قصر الاليزيه أنه سيتم اصدار مرسوم وزاري يحدد ويؤطر هذه العملية، حيث لن يتم التنازل عن كامل الأرشيف، بسبب أن الكثير من الفاعلين، سواء مدنيين أو عسكريين، لا يزالون على قيد الحياة.

كما أطلق إيمانويل ماكرون أيضا دعوة للشهود لتقديم الوثائق حول حرب الجزائر التي يحتفضون بها في منازلهم، سواء مدنيين أو عسكريين، خوفا من المتابعات، مؤكدا أن هذه الوثائق لها أهمية تاريخية.

وقال قصر الايليزيه “بالنسبة إلى موريس أودان ، سيكون من الضروري أن نتمكن من الخوض في تفاصيل القصة ، لمعرفة ما حدث بالفعل ، وربما من خلال وثيقة في مكان ما، سنجد من كان الشخص المسؤول ” عن وفاته.

وستسمح هذه المبادرة أيضا لفرنسا بأن تطلب من السلطات الجزائرية فتح أرشيفاها الخاص، وهي مسألة ناقشها إيمانويل ماكرون بالفعل مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، إضافة إلى قضية عودة الحركى إلى الجزائر وإجراءات تعويضهم.