بالفيديو.. مبولحي يتألق بتصديات رائعة ويقود الإتفاق لتحقيق الفوز

قاد الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي فريقه الإتفاق لتحقيق الفوز أمسية اليوم الخميس ضد الضيف الباطن.في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين وذلك بثلاثية كاملة لهدفين ليصل رصيد زملاء حارس الخضر ل4 نقاط في مُباراتين.

وشارك “الرايس” أساسيا مثلما جرت عليه العادة ليبصم على تصديات رائعة جعلت فريقه يُحقق الفوز الأول هذا الموسم في الدوري السعودي.

وتلقى حارس المنتخب الوطني هدفين في لقاء اليوم في الدقيقتين ال74 وال94 على التوالي لكنه لا يتحمل مسؤوليتهما.