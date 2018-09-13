كاس العالم 2030 : فرضية ترشح المغرب مع إسبانيا و البرتغال تسقط في الماء

يبدو ان الإتحادية المغربية لكرة القدم التي فضلت البحث عن ملف مشترك مع إسبانيا و البرتغال لترشح لإستضافة كاس العالم 2030 على حساب الملف المغاربي المشترك مع الجزائر و تونس قد اصيبت بخيبة أمل بعد ان قررت إسبانيا الترشح بملف منفرد فيما لا تنوي البرتغال الترشح من اصله .

و قالت وسائل إعلام برتغالية ان سلطات بلادها لا تنوي الترشح لإستضافة كاس العالم للأمم العام 2030

في المقابل تقدم الاتحاد الإسبانى لكرة القدم منفردا بطلب رسمى لجيانى إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولى لكرة القدم من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2030.

و ذكرت صحيفة "أس"الإسبانية، إن أسبانيا تقدمت بطلب رسمى لإستضافة مونديال 2030 على هامش اللقاء الذى جمع بين بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسبانى ولويس روبياليس رئيس الإتحاد مع جياني إنفانتينو أمس،الأربعاء.

تقدم العديد من الدول بملف إستضافة بطولة كأس العالم 2030 أبرزها بريطانيا ثم أسبانيا و ملف مشترك لثلاثى أمريكا الجنوبية باراجواى وأوروجواى والأرجنتين في حين عبر المغرب عن نيته في المحاولة مجددا بعد أن فشلت جهوده السابقة .

ومن المنتظر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022 بينما ستقام النسخة التالية 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.