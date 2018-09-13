إضطراب في حركة سير القطارات يومي الجمعة والسبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأنه تم برمجة مرور قافلة إستثنائية على مستوى ثلاث نقاط من السكة، إنطلاقا من ميناء الجزائر إلى مصفاة سيدي رزين ببراقي.وقالت في بيان لها، إن التنقل هذا سيكون لحساب شركة “سوناطراك” ذو منفعة عمومية، والمفروض عبر السكك الحديدية يتطلب أشغال.

عملية ستعرف إنقطاعات والتوقفات في المرحلى الأولى على محور الجزائر- الحراش، بدءا من تاريخ 13/09/2018 على الساعة التاسعة ليلا وحتى السبت 15/09/2018 على الساعة الثامنة ليلا.

وأشارت الشركة، أن برنامج الرحلات سيتغير وسيكون كالأتي:

بالنسبة بقطارات الضواحي الشرقية والغربية يكون الإنطلاق ونهاية السفر من محطة الحراش بدءا من يوم الجمعة على الساعة منتصف الليل الى غاية يوم السبت الثامنة ليلا.

القطارات الجهوية والخطوط الطويلة يتم الإحتفاظ بحركة سير القطارات العادية في الصباح إلى غاية وصوله إلى محطة الحراش.

أما بالنسبة للشطلا الثاني والثالث، من الأشغال الذي سيجري على مستوى جسر قسنطينة فستحدد برنامج الرحلات بحسب سير الأشغال الشطر الأول.

وعليه سيتم إبلاغ المواطنين بالمستجدات في الوقت المناسب.

وتقدمت الشرطة بإعتذاراتها عن هذه الإنقطاعات التي قد تسبب لهم في بعض الإضطرابات.