وزير الخارجية العراقي "مفجوع" بسبب "تمجيد صدام حسين في الجزائر"

قال وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري أنه "مفجوع" بعد المباراة ضد الفريق العراقي التي هتفت خلالها جماهير إتحاد العاصمة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

و ردد الجعفري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية “لقد فُجِعْتُ عندما سمعتُ أنَّ ضُيُوفاً عراقـيِّين، وهم رياضيُّون -حتى إننا إذا أردنا أن نمدح سياسيّاً نقول: ما شاء الله عليه يتمتـَّع بروح رياضيّة- أمَّا رياضيّ يتسيَّس سلباً، ويُسِيء إلى الضُيُوف”.

وقال أيضا “ارجعوا إلى أرشيف زيارات الرياضيِّين الجزائريِّين إلى العراق، وكيف انفتحت لهم القلوب قبل البُيُوت، وكيف يتمّ التعامل بهذه الطريقة، فيما العراقـيُّون جاؤوا يُشاركونكم أفراحكم، ثم يُستفَزُّون بترديد شعارات للدكتاتور القبيح الذي لم نرَ أسوأ منه في تاريخ العراق، بل في تاريخ العالم، وهو: صدام حسين”، متسائلا “لماذا هذا الاستفزاز؟!”.

وزاد بالقول “شيء غريب جدّاً كنتُ، ومازلتُ أتوقـَّع أن يُرأَب هذا الصدع بمواقف عمليَّة ملموسة فمن جهتنا الذي حدث أصبح جزءاً من التاريخ، ولا نستطيع أن نمنع ما حدث، لكننا نستطيع أن نمنع تكراره”.