بالصور..قايد صالح يشرف على تنفيذ “إكتساح2018” بالذخيرة الحية في مرحلته الثالثة

أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية “اكتساح 2018” في مرحلته الثالثة.

وهذا في اليوم الرابع من زيارته الميدانية العملية إلى الناحية العسكرية الثالثة.

فبمقر قيادة الفرقة 40 مشاة ميكانيكية، تابع الفريق قايد صالح عرض قائد الفرقة، مدير المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا التمرين بموضوع مجموعة القوات الثالثة في الهجوم المضاد.

حيث قدم قائد الفرقة الخطة التنفيذية ، وتسلسل الأعمال القتالية التي ستنفذها تشكيلات من مختلف الأسلحة والقوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم.

وعلى مستوى ميدان الرمي والمناورات للفرقة، تابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جميع أطوار التمرين، والذي تم تنفيذه باحترافية عالية.

جسدها التنسيق المحكم بين التشكيلات المشاركة، وإحترام تسلسل الخطة الموضوعة وفي التوقيت المحدد، كما جسدتها دقة الرمايات.

وهو الأمر الذي يعد ثمرة الجدية في التحضير والتخطيط والتنفيذ لمختلف الأعمال القتالية، وعيا من جميع الإطارات والأفراد بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منهم.

والمتمثلة بالخصوص في التحضير الجيد والإستعداد الدائم وفي كل الظروف للقيام بالواجب المقدس دفاعا عن سيادة الجزائر وإستقرارها ووحدتها.