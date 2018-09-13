لهذ السبب أوقفت شرطة الحدود بمطار وهران صحفية بقناة “ميدي 1 تيفي” المغربية!

أوقفت مصالح الامن صحفية جزائرية تعمل في قناة “ميدي 1 تيفي”، بمطار وهران، وبحوزتها مبلغ معتبر بالعملة الصعبة “الأورو"”.

وتم إيقاف الصحفية جوهرة الأكحل، بمطار وهران الدولي، وهي بصدد بمغادرة التراب الجزائري في اتجاه المغرب، وبحوزتها 48 ألف أورو بحسب ما نشره موقع “ Observalgérie”

وحسب ذات المصدر فقد تم العثور على المبلغ بحوزتها بعد إخضاعها لتفتيش دقيق، وبعد إحالتها على الاستجواب ، وقد فتحت الأجهزة الأمنية على إثر ذلك تحقيقا في الأمر.