العراق تزيل أسماء الجزائر ومدنها من ساحات و شوارع بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، موافقته على تغيير اسم ساحة وهران الى الصقور نسبة إلى نادي القوة الجوية في أحدث موجات التصعيد العراقية إثر هتافات نادي إتحاد العاصمة الممجدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وقال عضو المجلس فلاح الجزائري في تصريح لقناة دجلة العراقية إن ‘مجلس المحافظة تسلم مقترحا بتغيير أسماء عدد من ساحات العاصمة التي تحمل اسم الجزائر او المدن الجزائرية إلى أسماء أخرى" بعد ما إعتبره إساءة الجماهير الجزائرية للشعب العراقي’، لافتا إلى إن “ساحة وهران في مدينة الصدر شرقي العاصمة تم تغييرها إلى ساحة الصقور نسبة إلى نادي القوة الجوية الذي إنسحب من مباراته مع إتحاد العاصمة ، فضلا عن تغيير احد الشوارع في منطقة الحرية شمالي العاصمة العراقية من الجزائر إلى" اسم إحدى شهداء القوات الأمنية العراقية ‘ حسب ذات المتحدث.

وأضاف إن ‘مجلس بغداد وافق على هذا التغيير بناء على مقترح مقدم للرد على إساءة الجماهير الجزائرية للشعب العراقي’"، مبينا إن التغيير حصل باتفاق وموافقة أمانة بغداد والجهات المعنية‘.