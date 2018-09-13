بوتفليقة يتحادث هاتفيا مع ماكرون

أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حول العلاقات الثنائية "التي تتميز بختم الشراكة الاستراتيجية" وكذا حول الوضع في مالي وليبيا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن هذا التبادل "الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور القائمة بين رئيسي البلدين، قد تمحور حول العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تتميز بختم الشراكة الاستراتيجية في جميع الميادين وكذا حول الوضع في المنطقة، لاسيما في ليبيا ومالي".