فيديو للفنان الجزائري رشيد طه قبل وفاته بأربعة أيام .. شاهدوا:

يصل صباح اليوم جثمان الفنان الجزائري رشيد طه إلى مدينة وهران قادماً من فرنسا، وحددت أسرته أن تكون صلاة الجنازة غداً، على أن يُدفن الجثمان بمقبرة سيق بولاية معسكر مسقط رأسه.

من المُقرر أن يكون في انتظار الجثمان في المطار ابن شقيقه لخضر الذي يُعد هو أكبر أفراد الأسرة، وسيصطحبه ابنه إلياس الذي أعلن خبر الوفاة.

من ناحية أخرى، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراحل قبل وفاته بأربعة أيام وهو بصحبة شاب مصري في المملكة الأردنية، وطلب منه الأخير أن يتحدث عن مصر فقال الراحل: "مصر بحبها ونموت عليها"، ثم طلب منه غناء جزء من أغنية عبدالقادر.

كان المطرب الجزائري العالمي طه توفي أمس عن عمر ناهز الـ59 عاماً في أثناء نومه بمنزله في باريس.