احذروا .. عصابات تحترف سرقة السيارات بإستدراج الضحايا عبر موقع واد كنيس!

بناءا على معلومات تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة مفادها وجود شبكة منظمة تحترف سرقة مختلف أنواع المركبات بإستغلال موقع بيع وشراء السيارات "واد كنيس"، حيث أن أفراد الشبكة كان يقومون بإيهام الضحايا برغبتهم في شراء المركبات المعروضة للبيع بالموقع، و من ثم يتم إستدراجهم إلى أماكن متفرقة بداعي تجريب هاته المركبات ، و بعد كسب ثقة الضحايا بطريقة إحتيالية يقومون بالفرار إلى وجهة مجهولة، و في الأخير يتم تزوير وثائقها الإدارية و بيعها لأفراد ينشطون في شراء المركبات المسروقة عبر كل من ولايات ، الجزائر العاصمة ، البليدة وعين الدفلى ، البويرة و وهران.

العملية بحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أسفرت عن توقيف أربعة (04) أشخاص مع استرجاع ثمانية (08) مركبات من بينها أربعة سيارات من مختلف الأنواع و ثلاثة شاحنات وزن ثقيل إضافة إلى دراجة نارية من الحجم الكبير.

هذا وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، يشير البيان إلى أنه سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار ، السرقة بالتعدد ، النصب و الإحتيال و جنحة انتحال صفة الغير.