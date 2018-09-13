هذا هو ترتيب جواز السفر الجزائري عالميا

نشر موقع "باسبورت إنديكس" قائمة تضم أقوى جوازات السفر في العالم، بينها أقوى جواز سفر عربي يمكنه دخول 112 دولة بدون تأشيرة، وأين موقع الجزائر في كل هذا؟.

بحسب الموقع، احتل جواز السفر الجزائري المرتبة 81 عالميا مناصفة مع كل من مالي والنيجر والطوغو، والأردن، كومبوديا، وتركمنستان.

وأحصى الموقع 19 دولة يمكن للمسافر الجزائري دخولها بدون تأشيرة ، و38 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر الجزائري، بينما تطلب 141 دولة التأشيرة قبل وصول الجزائريين إليها.

ويحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة 9 عالميا والأول عربيا، من بين أقوى جوازات السفر لعام 2018، من حيث عدد الدول، التي يمكن لحامليه دخولها، حيث يصل عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر الإماراتي إلى 157 دولة، بينها 112 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة، و45 دولة تطلب تأشيرة عند وصول الإماراتيين إليها، بينما تطلب 41 دولة فقط التأشيرة قبل الوصول.

وبحسب الموقع، فإن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى عالميا، حيث يمكن لحاملي جواز السفر السنغافوري دخول 167 دولة، بينها 127 دولة بدون تأشيرة.