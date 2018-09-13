فيلم بن مهيدي..هل هي نهاية الجدل؟

كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر، أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو و "سيتم في القريب العاجل رفع التحفظات."

وأوضح الوزير، في تصريح على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة المعنية اجتمعت أمس الأربعاء مع مخرج العمل بشير درايس لمطالبته بـ "تصحيح بعض الأخطاء التي جاءت فيه".

وأضاف أن المخرج تفهم التحفظات المرفوعة وتجاوب مع ملاحظات أعضاء اللجنة و"سيتم في القريب العاجل رفع التحفظات" ليتم بعدها عرض الفيلم الذي لم يمنع كما تتداوله بعض وسائل الإعلام.

وذكر الوزير أن سيناريو الفيلم عرض قبل بدء التصوير على لجنة القراءة التي أعطت موافقتها على أن يتم احترام السيناريو والعقد المبرم بين المخرج ومركز الدراسات في البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 .

وأشار إلى أن اللجنة بعد الاطلاع على الفيلم قدمت بعض "الملاحظات والتحفظات والمغالطات" وطالبت المخرج بتصحيحها ولم تمنع عرض الفيلم، مؤكدا أهمية كتابة التاريخ بالطريقة "التي تجمع الشعب الجزائري وتلمه".

وأضاف في نفس السياق أن "الذين قاموا بالثورة ليسوا رسلا أو ملائكة ولا يجب أن نشوههم"، مشيرا إلى أنه لو أن القائمين على الفيلم احترموا السيناريو الذي وافقت عليه لجنة القراءة التي تضم باحثين وأساتذة في التاريخ، "لما أثيرت كل هذه الضجة على الفيلم".