ميركل في الجزائر هذا الاثنين للقاء بوتفليقة .. وهذه تفاصيل الزيارة

علم "البلاد.نت" من مصدر مسؤول أن المستشار الألمانية أنجيلا ميركل ستقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، يوم الاثنين المقبل 17 سبتمبر 2018، وهذا تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب ذات المصدر فإنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستقبل المستشارة الألمانية ويتباحث معها عدة مواضيع، خصوصا الجانب الأمني و الاقتصادي.

كما أشار ذات المصدر أنه سيكون لميركل عدة لقاءات مع مسؤولين جزائريين، على غرار الوزير الأول، ورئيسا غرفتي البرلمان.

كما ستقوم المستشارة الألمانية في ذات اليوم بتنشيط ندوة صحفية تحضرها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية و الأجنبية بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وتعرف العلاقات الجزائرية الألمانية مستوى تعاون عال، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قال في تهنئة وجهها لميركل، خلال فوز حزبها السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة لبلادها: “خلال السنوات الأخيرة، تمكنت الجزائر وألمانيا تحت قيادتك، من تدعيم وتوسيع تعاونهما الثنائي في عدة مجالات، وكذا فتح آفاق جديدة لتمتين هذه العلاقات خدمة لمصلحة شعبينا”.