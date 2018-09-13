بدوي يوفد لجنة وزارية إلى تبسة للوقوف على مدى أضرار الفيضانات

قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للوقوف على مدى الأضرار التي تعرضت لها تبسة على اثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد التكفل بالمتضررين".

وكتب الوزير بدوي في منشور عبر حسابه على فيسبوك "على اثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية #تبسة ، قرّرت إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، للوقوف على مدى الأضرار و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد التكفل بالمتضررين".